Stiri pe aceeasi tema

- Anunț important de la autoritațile din strainatate! Multa lume pleaca in vacanța cu cei mici in aceasta perioada a anului, iar autoritațile trag un semnal de alarma. Daca plecați in vacanța cu copiii ar trebui sa știți asta! Iata la ce trebuie sa fie atenți cei care merg in excursii in strainatate!

- Adela Popescu a petrecut cateva zile in locul natal. Aceasta a mers cu copiii sai și a avut de zile pline, in care micuții s-au jucat incontinuu și s-au bucurat de timpul cu verișorii lor. Vedeta a oferit cateva sfaturi mamicilor din comunitatea sa, dupa ce a avut aceasta experiența.

- Rita Mureșan a trecut prin cele mai de coșmar momente ale vieții ei, dupa ce a suferit un preinfarct. Vedeta și-a regasit puterea și a dat primele declarații dupa evenimentul neplacut, spunand de la ce credeca a pornit totul și ce a trait in acele momente, in care putea sa fie la un pas de tragedie.

- Laura Cosoi are o familie de invidiat, cu care se bucura de cele mai frumoase momente din viața ei. De curand, actrița a fost in cea mai speciala vacanța din viața ei, la Mormantul Sfant. Acolo a trait emoții intense și divine, prin care nu a mai trecut pana acum.

- Anca Serea a fost luata prin surprindere de fiul ei cel mare, David. Baiatul, care locuiește in Olanda, i-a dat o replica neașteptata mamei sale și a pus-o pe ganduri.David, baiatul cel mare al Ancai Serea, a plecat sa studieze in Olanda in urma cu un an. Deși i-a fost greu sa se desparta de el, fosta…

- Andreea Balan a trait experiența vieții sale in America Express, unde și-a intrecut limitele și a facut echipa cu Andreea Antonescu. Vedeta a facut un gest special in amintirea competiției și a lansat o melodie, in care a scris tot ce a simțit de-a lungul lunilor in care a stat departe de casa.

- Protestele de joi, 23 martie, din capitala Franței au luat-o pe nepregatite pe una dintre cele mai cunoscute cantarețe din țara noastra. Delia, momente de panica in Paris. Vacanța artistei de peste hotare a luat o turnura neașteptata. Ce imagini a imortalizat celebra blondina. Reacțiile utilizatorilor:…