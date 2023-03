Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cum bine știm cu toții, Francisca și Bogdan Lațescu au trait o frumoasa poveste de dragoste, dar au ales sa divorțeze și sa mearga pe drumuri separate in viața. Ce a spus artista despre fostul soț, in exclusivitate pentru Antena Stars. Și-a facut sau nu cantareața un nou iubit.

- Silvia Dumitrescu a oferit un interviu in exclusivitate pentru Antena Stars, iar artista a vorbit despre viața ei, dar și despre momentul dificil prin care a trecut atunci cand i s-a declanșat boala. Silvia Dumitrescu și-a pierdut mama cand baiețelul ei avea doar 10 luni.

- Maria Ilioiu a devenit cunoscuta publicului larg dupa ce a participat la emisiunea „Insula iubirii”, in rolul de ispita. Ulterior, ea a mai fost invitata in diferite show-uri, insa acum e preocupata de afacerea ei, anunța acesta intr-un interviu pentru Spynews . In varsta de 33 de ani, Maria Ilioiu…

- Fiul lui Marcel Toader a vorbit despre una dintre cele mai grele perioade ale sale. Viața l-a pus la multe incercari, dar acum și-a gasit in sfarșit liniștea, langa iubita sa. Max Toader a facut o serie dezvaluiri, in exclusivitate pentru Antena Stars, la aproape patru ani de la moartea tatalui lui.

- Acum duce o viața lipsita de griji materiale, dar a cunoscut greul, lipsurile și a trebuit sa care caramizi in spate pentru a putea sa plateasca chiria atat pentru el, cat și pentru sora lui. Deși fratele lui mai mic, Ionuț Dolanescu se bucura de tot confortul, Dragoș Dolanescu trebuia sa munceasca…

- Nu mai este un secret faptul ca indragitul prezentator de la Antena Stars ne surprinde destul de des, dar nu v-ați fi așteptat la acest lucru! E oficial, din vara i se va schimba viața, iar pana acum nu a vorbit despre acest lucru. In exclusivitate pentru Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene…

- Bianca Dragușanu a fost invitata in platoul de la Showbiz Report, iar vedeta a marturisit ce schimbari ar vrea sa faca anul acesta, dar și motivul pentru care nu iși mai dorește sa-și expuna viața personala in mediul online și sa stea departe de ochii curioșilor. Iata ce a declarat diva la Antena Stars!

- Recomandam șoferilor sa ruleze cu viteza adaptata condițiilor de trafic și de drum, sa creasca distanta de siguranța pe un carosabil umed, sa evite oprirea pe benzile de circulatie sau pe banda de urgenta! Folosiți luminile de ceața din dotarea autovehiculelor și nu va angajați in efectuarea de manevre…