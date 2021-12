Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman și-a ingrijorat serios fanii ieri, asta dupa ce a marturisit pe rețelele de socializare ca nu se simte deloc bine, dar mai ales faptul ca sta la pat. A primit numeroase mesaje de la marea sa comunitate, insa nu a putut sa raspunda la fiecare in parte, astfel ca astazi, a venit cu noi detalii…

- Monalisa iși acuza sora de neglijența. Tanara s-ar ocupa cu prostituția, conform spuselor surorii sale și și-ar lasa copilul de doar doi ani cu o bona care l-ar fi lovit cu bestialitate. Sora Monalisei a negat vehement toate acuzațiile pe care sora ei i le-a adus, spunand ca Monalisa dorește sa ii ia…

- Un incendiu de proporții a avut loc in aceasta dimineața la secția Covid a Spitalului de Boli Infecțioase din Ploiești. In urma evenimentului neplacut, doua persoane au decedat, iar o asistenta care incerca sa salveze viața pacienților ramași captivi in saloanele cuprinse de flacari s-a ales cu numeroase…

- Andreea Popescu, proaspata mamica a showbiz-ului romanesc, vine cu o veste buna pentru fanii ei. Fosta dansatoare a Deliei Matache a facut publice noi detalii despre starea sa de sanatate, de dupa a doua naștere. Iata cum se simte acum vedeta!

- Oana Roman iși ține mereu fanii la curent cu ceea ce se intampla in viața sa, mai ales atunci cand vine vorba de cea care a adus-o pe lume. Astfel ca acum, pe pagina persoanala de Instagram, diva a facut publice noi detalii despre starea de sanatate a mamei sale. Conform spuselor sale, Mioarei Roman…

- Monica Anghel a trecut prin momente cumplite, asta pentru ca vedeta a fost depistata cu COVID-19 in urma cu o saptamana. Artista a marturisit ca primele zile au fost foarte complicate pentru ea, caci s-a confruntat cu stari de amețeala, dureri mari de cap și alte simptome care i-au generat o stare permanenta…

- Starea de sanatate a lui Viorel Lis nu este una foarte buna. Oana Lis a povestit la Antena Stars cu ce dificultați s-a confruntat soțul ei in ultima perioada și motivul pentru care a disparut o perioada din lumea mondena. Iata cum se simte fostul edil acum!