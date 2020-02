Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii si Departamentul Romanilor de Pretutindeni lucreaza la o platforma prin care romanii din strainatate vor putea sa afle detalii despre toate locurile de munca disponibile in Romania. Anuntul a fost facut de seful cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, la o dezbatere cu tema "Piata…

- Romania se apropie de finalul ciclului de creștere post criza, potrivit ultimelor date primite de la Registrul Comerțului și interpretate de analiștii KeysFin in studiul “Trending Business”. Astfel, in 2019, Romania a ajuns la performanța de a avea cel mai mic numar de insolvențe din istorie (6,5 mii),…

- Victorie remarcabila pentru sportul pe doua roti din Romania. Emanuel Gyenes a castigat raliul Dakar in proba dedicata piloților fara asistența tehnica. La nivel general, motociclistul de 35 de ani din Satu Mare a obținut locul 29, transmite Digi 24.„Mi-am atins țelul și ce mi-am propus de cand am plecat…

- Istoricul Radu Ioanid va fi propus de Klaus Iohannis pentru functia de ambasador al Romaniei in Israel. Ioanid este unul dintre specialistii romani in ceea ce priveste istoria Holocaustului si istoria evreilor din Romania.

- Politistii care au asigurat paza sectiilor de votare la alegerile prezidentiale au fost recomensați financiar: 20 de lei pentru 18 ore de munca. Suficient cat sa isi achite datoria facuta la coltul strazii, in ziua votului, spun ei, potrivit Observator.tv 20 de lei este suma primita…

- Problema Romaniei este de a nu iesi de pe pietele de capital, iar in cazul in care ne-am confrunta cu o situatie similara celei din 2009, Uniunea Europeana ne-ar ajuta, dar cu conditionalitati foarte severe, a declarat, vineri, presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu, in cadrul unei conferinte…

- Romania - Muntenegru 26-27 // Marian Ursescu, șeful departamentului Sporturi de la Gazeta Sporturilor, a comentat infrangerea „tricolorelor” din cadrul Campionatului Mondial. Acesta este de parere ca banca tehnica este responsabila pentru eșec, in frunte cu selecționerul Tomas Ryde (59 de ani). GSP…

- Anunț surpriza pe scena politica - mai apare un partid! Analistul Alexandru Coita și fostul ministru Ilan Laufer anunța pe Facebook ca iși vor face partid. „Am decis sa fondez o noua mișcare politica care se adreseaza tuturor oamenilor onești, patrioți și lucizi care vor sa ofere un viitor mai bun…