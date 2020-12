Stiri pe aceeasi tema

- Anca Serea a facut dezvaluiri uimitoare, la care nimeni su s-ar fi așteptat. Vedeta, mamica a șase copii, a spus deschis faptul ca nu a fost mereu așa cum o vede lumea acum. Soțiaa lui Adi Sina a avut anumite frici, pe care și le-a depașit cu greu.

- Prima TV relanseaza știrile. Dupa ce au dat de veste venirea Andreea Berecleanu la pupitrul Focus, postul TV revine cu o noua surpriza pentru telespectatori, anunțand alte nume noi in echipa știrilor. Anca Serea și Florin Caruceru vor prezenta știrile sportive. Anca Serea, din nou la sport. Va fi colega…

- Sunt momente inedite cu Anca Serea, dupa ce a ieșit din izolare. Cum a ajuns aceasta sa se salute cu prietenii, dupa ce soțul ei, Adi Sina, a fost infectat cu coronavirus. Vedeta din Romania care a atras privirile trecatorilor Anca Serea și Adi Sina au trecut prin momente grele, dupa ce soțul acesteia…

- Alexandra Dinu face parte din juriul Romanii au talent, in noul sezon. Pentru acest proiect, actrița s-a mutat pentru o perioad in Romania, impreuna cu fiul ei, Mario. Vedeta a acordat un interviu pentru revista VIVA!, unde a vorbit despre cum s-a acomodatfiul ei in țara, dar și ce a insemnat pentru…

- Anca Serea a primit nenumarate lecții de la viața, astfel ca știe cum sa treaca și peste perioada grea din ultima vreme. Ce a facut soția lui Adi Sina dupa problemele financiare cu care s-a confruntat familia? Anca Serea, lecție de viața dupa problemele financiare ale familiei Anca Serea a reacționat…

- Anca Serea trece prin momente extrem de dificile. Soțul ei, Adi Sina, a devzaluit ca vedeta a ajuns din nou la spital! Ce probleme de sanatate are acum: „Nu este cea mai fericita zi din viața noastra”. Anca Serea are noi probleme de sanatate! Vedeta a ajuns de urgența la spital Vești ingrijoratoare…

- Anca Serea a ajuns marți dimineața, de urgența la spital, dupa ce i s-a facut rau. Nu este prima oara cand se intampla asta, iar recent, vedeta a marturisit ca are probleme cu anemia. Adi Sina a fost cel care a anunțat pe contul de socializare, ca este alaturi de soția lui.„Buna ziua! Nu este cea mai…