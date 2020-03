Stiri pe aceeasi tema

- Vestea bomba ca Anda Calin este insarcinata pentru a doua oara a luat pe toata lumea prin surprindere. Sotia lui Liviu Varciu a fost surprinsa de PAPARAZZI SPYNEWS.RO la cumparaturi. Burtica frumoasei satene este destul de mare, semn ca in scurt timp cei doi isi vor strange in brate si cel de-al doilea…

- Andra a postat in urma cu cateva ore un mesaj pe pagina sa de Instagram, unde le mulțumește fanilor sai despre clasamentul de top al noii sale piese ”Vina mea”. Se pare ca single-ul ocupa primul loc in trending, iar vedeta este in culmea fericirii. Citeste si: Andra, mesaj emotionant de ziua…

- Anca Serea si Adi Sina sunt nedezlipiti de micutii lor. Atunci cand ia o pauza de la activitatea lui profesionala, cantaretul nu rateaza nicio ocazie de a-si petrece timpul cu cei sase copii. De curand, artistul si-a bucurat fanii cu o fotografie de colectie, cu mezina familiei.

- Marius Mirica, pe numele de scena Narcotic Sound, caci despre el este vorba, are cu ce se mandri. Cunoscutul artist a lansat și a produs o mulțime de piese care au „rupt” in topurile de la noi, insa piesa cu care a dat lovitura pe plan personal se numește „Mamasita”. Luna aceasta, se implinesc 10 ani…

- Astazi, familia Simonei Gherghe are un mare motiv de bucurie. Vedeta nu a ascuns aceasta fericire si le-a impartasit imediat marea veste fanilor sai care o urmaresc pe retelele de socializare.

- Raluca Moianu este una dintre cele mai indragite vedete din showbizul autohton. De curand, in viața fostei prezentatoare de televiziune a avut loc un eveniment extem de important, fapt pentru care a ținut sa impartașeasca vestea cu admiratorii sai.

- Sarbatoare mare pentru Alinei Sorescu! Cantareata si sotul sau au un mare motiv de bucurie, dupa ce in familia lor a avut loc un eveniment extrem de important. Vedeta a tinut sa impartaseasca vestea cu fanii ei, iar acestia au fost foarte incantati, felicitand-o prin sute de mesaje.