Stiri pe aceeasi tema

- Anca Serea a implinit astazi 42 de ani, iar soțul și cei 6 copii au surprins-o pe vedeta inca de la primele ore ale dimineții. Adrian Sina i-a transmis un mesaj de dragostei soției lui, pe contul de socializare, alaturi de care a atașat imagini cu intreaga familie. „La mulți ani, iubita mea soție! Sunt…

- Zi de sarbatoare in familia Ancai Serea. Frumoasa vedeta implinește astazi 42 de ani și se poate considera o femeie implinita. Are o familie frumoasa, iar lucrurile ii merg bine și pe plan profesional. Ce urare i-a facut soțul ei, Adrian Sina, la miezul nopții.

- Anca Serea face in așa fel și reușește sa atraga atenția, atunci cand iese in public. Așa cum v-am obișnuit, paparazzii Spynews.ro sunt mereu atenți și surprind vedetele in cele mai neașteptate momente. Așa s-a intamplat și de aceasta data, cand Anca Serea și soțul sau au fost filmați, in timp ce se…

- Anca Serea și Adrian Sina formeaza un cuplu de 11 ani și știu cum sa mențina flacara aprinsa in relația lor. Fosta prezentatoare de la Prima TV a facut dezvaluiri despre casnicia cu artistul. Anca Serea și Adrian Sina formeaza unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul romanesc. Fosta prezentatoare…

- Monica Tatoiu are o casnicie de peste 30 de ani, care rezista de o viața. Vedeta a dezvaluit ca cei doi nu mai dorm in același pat, fiecare respectandu-și spațiul privat. Așadar, Monica Tatoiu a marturisit cum decurge o casnicie aproape o viața, la Antena Stars.

- Cantareața Malina Avasiloaie și soțul ei, medicul Alin Gabor, au ajuns la spital, iar artista face primele declarații in exclusivitate pentru Spynews.ro. Vedeta a marturisit ca nu s-au simțit deloc bine, iar cei doi au optat pentru ultima varianta, perfuziile!