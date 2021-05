Stiri pe aceeasi tema

- Andra și Catalin Maruța formeaza unul dintre cele mai indragite cupluri din Romania. Cei doi au impreuna milioane de fani. Nu doar ei sunt vedetele familiei, ci și David și Eva, copiii lor. Cantareața și prezentatorul de la Pro TV au transmis mesaje de sarbatoare fanilor lor prin intermediul rețelelor…

- Anca Serea și Adi Sina formeaza unul dintre cele mai indragite cupluri din showbiz. Acum, in familia lor, e un motiv mare de sarbatoare. Soțul vedetei iși sarbatorește ziua de naștere. Adi Sina a implinit 44 de ani. Artistul nu a organizat o petrecere mare din cauza restricțiilor, ci a sarbatorit in…

- Celebrul creator de moda analizeaza de mulți ani ținutele vedetelor autohtone. Acum a venit și randul fiicei Andreei Esca. O admira pe Alexia Eram din multe puncte de vedere, dar acum a taxat-o. Catalin Botezatu a spus "așa nu".Catalin Botezatu și Raluca Badulescu au de o buna perioada de timp rubrica…

- In ultimii ani a suferit mai multe intervenții chirurgicale, dar acum se simte bine, are și mult timp pentru a face ce ii place. Catalin Botezatu a fost operat in urma cu o luna. S-a refacut, iar acum a plecat in vacanța intr-o destinație neașteptata. Catalin Botezatu anunța pe 4 martie ca se afla in…

- Andreea Antonescu s-a intors in Romania dupa aventura de la "Survivor Romania" și a facut declarații despre colegii de acolo. Iata ce a spus despre faimosul Sebastian Chitoșca. Nu s-au ințeles bine pe parcursul competiției. Cantareața a avut cuvinte de lauda la adresa tuturor colegilor, dar nu și la…

- Raluca Badulescu și Catalin Botezatu sunt jurați la emisiunea „Bravo, ai stil! Celebrities”. In cadrul emisiunii Teo Show, unde aceștia au o rubrica speciala in care comenteaza ținutele vedetelor, ei au luat-o in vizor pe Andreea Marin. „Indiferent ca e pe mov, nu e pe gustul meu. Lungimea pantalonului…

- Bianca Rus l-a atacat pe Catalin Botezatu dupa ce acesta i-a criticat acid alegerile vestimentare pe care le face. Bianca a intrat sub lupa designerului care a spus ca poarta geanta falsa și nu știe cum sa se imbrace, lucru inacceptabil pentru cineva care a participat la la emisiunea “Bravo, ai stil!”.…

- Kanal D implineste astazi, de 1 martie, 14 ani de existenta pe piata media din Romania si celebreaza in emisiunile statiei o calatorie impresionanta, de-a lungul careia a oferit milioanelor de telespectatori un spectacol al televiziunii la superlativ, cu formate revolutionare, diversitate, unicitate…