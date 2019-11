Anca Serea, Andreea Antonescu si Nicoleta Nuca au invatat la Famisoo ce inseamna frumusetea holistica

Stiri pe aceeasi tema

- Direcția 5 – Live in orașul tau! Pe 27 noiembrie, la Curtea de Arges Motto: “Orice muzica ați asculta, a noastra este diferita!” Direcția 5, una dintre cele mai iubite trupe pop-rock din muzica romaneasca, vine in orașul tau! In cadrul turneului național pe care il susține in aceasta perioada, trupa…

- Ce inseamna cu adevarat grasimile sanatoase? Iata ce sa mananci ca sa nu te ingrasi! La polul opus, grasimile considerate sanatoase sustin buna functionare a organismului si contribuie la mentinerea greutatii optime. Care sunt insa acestea? Specialistii de la Bodyshape, centrul de transformare corporala…

- Nicoleta Nuca este invidiata pentru formele ei, insa puțini sunt cei care știu ca in spatele siluetei sale sta foarte multa munca. Cantareața ne-a marturisit ca nu are un metabolism bun, așa ca este nevoita sa faca eforturi mari ca sa se mențina. „Fac foarte multa sala. De cel puțin trei ori pe saptamana.…

- Arte dell’Anima este un teatru independent mic cat o scoica, de familie, care in patru ani de existența a produs 11 piese și doua filme. Cand ești spectatorul unei piese jucate aici, ai senzația unui confort asemanator cu cel de-acasa. Spațiile sunt mici, actorii sunt aproape, la fel și colegii-spectatori.…

- Tudor Ciuhodaru nu da cu zilele pe la munca, deși incaseaza un salariu consistent relateaza publicația ieșeana reporteriis.ro, care a realizat ancheta, citata fiind de psnews.ro. In martie, reporterii respectivei publicații, au urmarit trei zile daca Ciuhodaru vine la munca, dar au constatat ca nu aparea…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat marti, la Giurgiu, cu prilejul lansarii campaniei nationale impotriva contrabandei, ca va manifesta toleranta zero fata de tot ceea ce inseamna evaziune fiscala, va sustine lupta impotriva contrabandei cu tigari, el punctand ca acest obiectiv…

- Exista oameni care se integreaza ușor in orice colectiv și au performanțe excelente atunci cand lucreaza sub indrumarea cuiva. Ei sunt nascuți pentru a fi angajați și nici nu-și pot imagina un alt mod de a-și caștiga existența. Pe de alta parte exista și oameni care fara un motiv clar schimba locurile…

- Incurajati de succesul inregistrat de Dan Balan si de colegii lui, din trupa O-Zone, care a dat lovitura, in 2004, cu piesa ”Dragostea din tei”, iata ca si alti artisti de peste Prut si-au incercat norocul la Bucuresti. Irina Rimes, Carla’s Dreams, The Motans, Mark Stam, Nicoleta Nuca si Cleopatra Stratan…