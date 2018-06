Anca Serea a trecut prin momente de groaza in avion. Vedeta s-a speriat ingrozitor și stewardesele i-au sarit in ajutor. (Cele mai bune oferte laptopuri) Impreuna cu familia ei, Ana Serea a mers in Viena pentru fi prezenta la concertul celebrei Katy Perry. Insa… toata lumea știe ca vedeta are o problema atunci cand vine […] The post Anca Serea a trecut prin momente de groaza in avion: ”Au intrebat-o daca vrea sa mearga in cabina piloților” appeared first on Cancan.ro .