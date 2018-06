Stiri pe aceeasi tema

- O firma cunoscuta și apreciata de timișoreni de mult timp și-a deschis magazin in inima urbei de pe Bega. Noul showroom Miele, deschis vizavi de Opera din Timișoara, va da ocazia sa cumparați direct de la producator mașina de spalat sau frigiderul pe care vi le aduceau rudele din Germania.

- Grupul german de electrocasnice de lux Miele a investit 150.000 de euro intr-un showroom in Timisoara, acesta devenind a patra unitate pe care retailerul o opereaza in Romania, alaturi de cele doua magazine exclusive din Capitala si a celui din Constanta, inaugurat in 2017. Continuarea…

- Adelina Pestrițu și Ela Craciun, indragitele vedete care traiesc in aceasta perioada experiența speciala a sarcinii, au ieșit la cumparaturi de produse cosmetice profesionale in cel mai nou beauty concept store Xpert Beauty, ce tocmai a fost inaugurat in AFI Cotroceni. Vedetele au descoperit noile colecții…

- Top Line a lansat noile peelinguri medicale Academie DERMACTE, eficiente si extrem de blande cu tenul Corina, Lili Sandu, Carmen Bruma, Adina Halas, Carmen Negoita, Ela Craciun, Albertina Ionescu, Giulia Anghelescu, Ellie White, Irina Mohora, Diana Bart, Cristina Cioran, Cristina Mihaela Dorobantu s-au…

- Vedetele au descoperit TIXEL, tehnologia medicala termo mecanica de rejunevare a pielii si lifting nonchirurgical, la Clinica STATERA Invitatii, printre care s-au aflat si Teo Trandafir, DJ Wanda, Iulia Albu, Corina, Ela Craciun, Carmen Negoita, Livia Graur, Teodora Antonescu au aflat de la medicul…

- Mereu preocupate de imaginea lor, celebritatile au aflat de la medicul chirurg Florin Juravle beneficiile noii tehnologii. TIXEL, tehnologia medicala termo mecanica, ce ofera rejuvenarea tenului, lifting nonchirurgical și trateaza problemele estetie ale pielii, a fost lansata la Clinica STATERA by Dr.…

- In mod tradițional, dupa Gala Premiilor Oscar, nominalizații, caștigatorii și echipele filmelor intrate in competiție, participa la Balul Guvernatorului, unde le va fi servit un bufet regal , iar apoi fiecare se indreapta spre alte petrecere gazduite de vedete sau de publicații mondene importante.…