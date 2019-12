Anca Serea are o afecțiune cu care se confrunta inca din copilarie și pe care a moștenit-o de la mama ei, o anemie severa.

Anca Serea si Adi Sana si-au botezat al saselea copil. Petrecerea a avut loc la un conac VIDEO

Vedeta este nevoita sa faca tratament perfuzabil, foarte des. Cea mai mare problema insa este ca are amețeli, iar creierul ei nu se mai oxigeneaza.

"Am o anemie severa, o am din copilarie. Din pacate, o moștenesc și copiii. Trebuie sa fac un tratament perfuzabil, in cantitați foarte mari, pentru ca sunt la limita foarte coborata, de aceea nu mi se mai oxigeneaza…