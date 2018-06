Anca Pandrea a ajuns de urgența la spital, in noaptea dintre joi și vineri, in urma unui accident. Vecinii au gasit-o pe actrița intr-o balta de sange și inconștienta. Artista a facut primele declarații despre starea ei de sanatate, in timp ce o sursa apropiata a și explicat ce s-a intamplat.