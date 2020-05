Anca Nedea: Vama Veche pierde 10% din profit din ratarea pachetului de 1 mai

Stiri pe aceeasi tema

- Pasztor Sandor la safari in Africa de Sud; sursa: G4media.ro Politia Bihor i-a amendat vineri, 17 aprilie 2020, cu cate 5.000 lei pe presedintele CJ Bihor, Pasztor Sandor, si pe amicii lui, comisarul sef adjunct al Garzii Forestiere Bihor, Nicolae Timaru, și omul de afaceri Alexandru Halasz, pentru…

- Compania Con-A, unul dintre cei mai importanți constructori din Transilvania, a depus o oferta în cadrul licitației organizate de Primaria municipiului Sibiu pentru modernizarea stadionului municipal din Sibiu. Proiectul de modernizare inițiat de catre Primaria municipiului Sibiu vizeaza…

- ApaServ este o societate a Consiliului Judetean Neamt, institutie condusa de Ionel Arsene, presedintele PSD. Doi dintre cei care s-au implicat in trecerea la ApaVital Iasi sunt liberali, fiind vorba despre primarul Lucian Micu si deputatul Laurentiu Leoreanu, chestorul Camerei Deputatilor. Interesant…

- Judecatoarea ICCJ Alexandra Iuliana Rus a stabilit, luni, prelungirea m[surii arestarii la domiciliu in cazul a cinci dintre persoanele cercetate in mega dosarul de corupție "PSD Arad".Soluția vine dupa ce, anterior, același magistrat a avut de judecat propunerea procurorilor DNA Timișoara…

- M-am hotarat sa scriu acest articol dupa ce zile in sir durerile articulare nu mi-au dat pace. Cautand numeroase remedii naturale de calmare a acestor dureri, am dat peste o reteta ruseasca de tratare a durerilor articulare, care, pe langa faptul ca este una foarte usor de realizat, este extrem de…

- Comunicatul CES (vezi galeria foto) vine in contextul in care seful Cancelariei Primului Ministru, Ionel Danca, sustinuse ca ordonantele au avizul Consiliului, fara sa precizeze cate din ele. Consiliul Economic si Social vine cu precizari in ce priveste cele 25 de ordonante de urgenta adoptate…

- Este lovitura dura pentru PNL, chiar in ziua in care liberalii ar putea pierde guvernarea. Primarul liberal al Timișoarei, Nicolae Robu, a inceput campania electorala cu o mutare surpriza. Acesta a trimis timișorenilor pliante electorale cu numele și poza asa, in care iși prezinta realizarile. Interesant…

- Fostul presedinte al Camerei Deputatilor Valeriu Zgonea a fost condamnat luni de Tribunalul Bucuresti la trei ani inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta, intr-un dosar i...