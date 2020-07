Stiri pe aceeasi tema

- „Este foarte frustrant pentru un manager, antreprenor, consultant sa vada in continuare aversiunea pe care o avem fata de litoralul romanesc. Este la moda de foarte multi ani. Alte destinatii cum sunt Bulgaria, Grecia si Turcia finanteaza masiv presa de litoral si presa din Romania in general sa spuna…

- Pretul unui sejur de 7 nopti pe litoralul romanesc, in luna iulie, poate incepe de la 1.000 de lei pentru un cuplu care vrea cazare fara masa, la un hotel de trei stele, in statiunea Eforie Nord, dar poate ajunge si la 2.650 de lei, la unul de 4 stele in Mamaia, statiunea considerata "perla litoralului…

- bull; Cautarile copilului au fost reluate in aceasta dimineata Baiatul care a disparut ieri in Marea Neagra, la Mamaia, in zona hotelului "Floraldquo;, juca fotbal la clubul Metalul Constanta. Copilul era component al grupei 2007 2008 de la Metalul si evolua ca atacant, purtand numarul 7 pe tricou.…

- bull; Participa forte ale Garzii de Coasta si ale ISU Dobrogea Constanta. Cautarile copilului de 13 ani disparut ieri in Marea Neagra, in zona hotelului Flora din Mamaia, au fost reluate in aceasta dimineata. Garzii de Coasta i se alatura si forte ale ISU "Dobrogealdquo; Constanta, care, potrivit Anamariei…

- Turismul romanesc ar urma sa primeasca unda vedere de la guvern incepand din 1 iunie, odata cu o noua etapa de relaxare, insa unii proprietari de hoteluri au pregatit preturi exorbitante. Cunoscutul prezentator de televiziune Dan Negru intentioneaza sa petreaca cateva zile pe litoralul romanesc, la…

- Deschiderea oficiala a litoralului pentru turiști va fi la 1 iunie, anunța Organizația Patronala Mamaia-Constanța. Peste 100 de hoteluri – un sfert din capacitatea de cazare a litoralului – s-au deschis sau se vor deschide pana atunci. Estimarile arata 10.000 de turiști in prima saptamana din iunie.…