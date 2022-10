Stiri pe aceeasi tema

- Denisa Despa este una dintre cele mai indragite vedete din Romania, care a atras mulți fani prin aparițiile sale la TV. Pentru ca a disparut o perioada din lumina reflectoarelor, Denisa Despa a revenit cu detalii picante din viața ei, dar a și vorbit despre existența unei relații amoroase, in exclusivitate…

- Anca Neacșu a vorbit despre divorțul prin care a trecut recent. Cand s-a intalnit cu fostul ei partener sa semneze actele, artista a izbucnit in lacrimi. Dupa 10 ani de casnicie, Anca Neacșu a divorțat de soțul ei. Deși a preferat sa pastreze tacerea pana acum și sa nu dea prea multe declarații despre…

- Zilele trecute, Anamaria Prodan și Adrian Iordache, fotbalistul in varsta de 42 de ani, au ieșit impreuna in oraș, in București. Click.ro a scris ca impresara și barbatul au mers impreuna la lautari, alaturi de mai mulți prieteni. Acum, pentru aceeași sursa, Anamaria Prodan face declarații pe acest…

- Zilele trecute, Paula Chirila a fost surprinsa in timp ce se saruta cu un barbat, dupa ce au ieșit in oraș. Prezentatoarea de la Antena Stars neaga ca ar avea o relație. Dupa divorțul de tatal copilului ei, Paula Chirila s-a mai afișat doar cu un barbat, care era mult mai tanar decat ea. Relația cu…

- Nuami Dinescu a spus in ce relații a ramas cu fostul partener. Actrița a vorbit deschis despre cum se ințelege cu fostul ei barbat. Nuami Dinescu a marturisit ca fostul ei partener reprezinta o persoana de incredere pentru ea și ca se ințeleg foarte bine dupa desparțire. „Oamenii se despart și se incaiera,…

- De 5 ani, Andreea Marin traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Adrian Brancoveanu. Vedeta a avut doua casnicii eșuate, insa nu i-a fost teama sa iubeasca din nou.Adrian Brancoveanu a aparut in viața Andreei Marin la momentul potrivit. De cinci ani, cei doi formeaza un cuplu și se ințeleg…

- Cum arata o zi din viața excentrica a Vicai Blochina. Vedeta a facut confesiuni exclusive, la Antena Stars, și a spus de cand nu a mai plecat intr-o vacanța, iar apoi, a facut și primele declarații despre petrecerea unde a dansat cu Banel Nicolița.

- Soarele a rasarit din nou pe strada Adelinei Nica, fosta partenera de viața a lui Mihai Costea. Cei doi s-au desparțit la scurt timp dupa venirea pe lume a fiului lor, iar acum aceasta a decis ca e timpul sa fie iar fericita. Vedeta a vorbit la Antena Stars despre barbatul cu care formeaza un cuplu.