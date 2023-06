Anca Neacșu de la A.S.I.A, decizie radicală înainte de pronunțarea divorțului. „Ar fi urât din partea mea” Anca Neacșu și soțul ei, Serkan, au decis sa se desparta dupa 10 ani de relație, insa, nu au divorțat inca oficial. Artista spune ca barbatul nu vrea sa o lase sa fie o femeie libera și de aceea nu se prezinta la Tribunal.„Nu a intrat nimeni in viața mea, nu am terminat divorțul, ar fi urat din partea mea. M-am concentrat sa imi termin casa. Nu ma intereseaza acest subiect. Nu imi arde de o relație, nu m-am gandit la asta. In trecut cand vedeam pe la televizor femei care spuneau dupa divorț ca nu mai vor sa auda de relații, ma uimeau, chiar comentam cu mama mea și spuneam: Dar de ce mai ca ești… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

