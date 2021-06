Stiri pe aceeasi tema

- Invitata in platoul emisiunii Star Matinal, de la Antena Stars, Andreea Ibacka a facut dezvaluiri inedite despre cea de-a doua sarcina, dar mai ales, despre casnicia cu Cabral. Frumoasa actrița și celebrul prezentator TV au implinit ieri 10 ani de cand au spus cel mai frumos și sincer ”DA” din viața…

- Brigitte și Florin Pastrama au in continuare probleme in casnicie, iar fosta soție a lui Ilie Nastase a ajuns la capatul puterilor. Invitata in cadrul emisiunii Xtra Night Show, aceasta a izbucnit in lacrimi și a povestit ca nu se mai ințelege cu soțul ei, care are o atitudine de necontrolat. De altfel,…

- De mai bine de un an, Anca Neacșu, fosta componenta a trupei A.S.I.A, a stat departe de lumina refelctoarelor. Fosta cantareața a vorbit recent despre pauza pe care a luat-o și despre motivul pentru care a ales sa nu mai apara la TV o vreme. Vedeta a aspus ca pandemia de COVID-19 a facut-o sa fie mai…

- Alexandra Ungureanu va participa la Asia Express sezonul 4- Drumul Imparaților , alaturi de mama ei, in care are mare incredere. Invitata la Xtra Night Show, cantareața a marturisit de ce a luat aceasta decizie. Artista a ținut sa precizeze ca are teama de inalțime și spațiile inchise. „Am niște tabieturi…

- Oana Roman (45 de ani) a marturisit ca inca este afectata de ruptura dintre parinții ei, Mioara (81 de ani) și Petre Roman (74 de ani). Invitata in emisiunea Xtra Night Show, vedeta TV a spus care este acum relația dintre parinții ei. Mioara și Petre Roman s-au casatorit in anul 1974 și au divorțat…

- Andreea Marin și Adrian Brancoveanu traiesc de aproape patru ani o frumoasa poveste de dragoste. Chiar daca de multe ori a lasat sa se ințeleaga faptul ca nu ezita sa mearga din nou la altar, vedeta vine acum cu o declarație neașteptata. Invitata in cadrul unei emisiuni de la Antena Stars, Andreea Marin…

- Ozana Barabancea și-a deschis din nou sufletul in fața fanilor sai. Invitata la Antena Stars, celebra jurata de la Te cunosc de undeva a interpretat un cantec deosebit, o priceasna inchinata Domnului, dar a dezvaluit la Star Matinal și ce minune mare a trait datorita credinței. Detalii emoționante!