- Incepand de astazi, publicul se poate bucura de povestea lui Octav, care il are pe mult indragitul actor Marcel Iureș in rol principal, și in format DVD. DVD-ul va putea fi cumparat de pe website-ul oficial al filmului www.filmuloctav.ro și din rețeaua Carturești, la prețul de 49.9 lei. Discul conține…

- Un numar de 24 de festivaluri, 26 de programe de cultura si educatie cinematografica si 5 proiecte dintre cele inscrise in sectiunea editare de publicatii de specialitate au primit finantare nerambursabila din partea Centrului National al Cinematografiei (CNC). Intre acestea se numara Astra Film…

- Finantare dedicata sectorului pescaresc din teritoriul ITI: 1,7 milioane de euro pentru investitii productive in acvacultura si infiintarea adaposturilor pescaresti Autoritatea de Management pentru Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020 a anuntat lansarea a doua apeluri de…

- In perioada 27 aprilie-3 mai 2018, la Cinema PRO și la Cinema Muzeul Țaranului Roman In perioada 27 aprilie-3 mai 2018, la Cinema PRO și la Cinema Muzeul Țaranului Roman va avea loc cea de-a II-a ediție a American Independent Film Festival, un eveniment de anvergura organizat de Asociația Cinemascop…

- Directorul ADR Sud Muntenia si presedintele Consiliului Judetean Arges au semnat ieri contractul de finantare cu bani europeni pentru „Conservarea si Consolidarea Cetatii Poenari de Arges“. Investitia totala va fi de aproape 11 milioane RON, din care, peste 9 milioane RON vor fi bani europeni, contributia…

- Banca Mondiala vrea inchiderea proiectului cu Romania pe motiv ca in ultimele șase luni a existat o impementare necorespunzatoare a etapelor proiectului de dezvoltare. In plus, pe vremea Guvernului Tudose a fost decisa inființarea Centrului Național pentru Informații Financiare despre care Banca Mondiala…

- Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe a deschis linii de finanțare pentru proiecte culturale, sportive și de tineret. Valoarea totala a fondurilor este de 300.000 lei in cazul programelor culturale, 400.000 lei pentru programele sportive și 100.000 lei pentru programele de tineret. Termenul limita pentru…

- Centrul National al Cinematografiei anunta ca filmul "Nu Ma Atinge-ma", castigator al premiului Ursul de Aur la Festivalului de la Berlin, a fost respins o singura data pentru finantare in 2011, anul urmator obtinand finantare. Totodata,...