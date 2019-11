Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent de 17 ani din judetul Botosani a fost injunghiat mortal de propria mama. Dupa ce si-au ucis fiul femeia a incercat sa se sinucida. A fost insa gasita de politisti si dusa la spital. Cel mai probabil va fi mai apoi retinuta si cercetata pentru omor.

- Un raspuns oficial al Ministerului Justitiei pentru deputatul PNL Florin Roman arata ca 509 de detinuti eliberati in baza Legii recursului compensatoriu, votata de fosta majoritate PSD-ALDE-UDMR, au comis noi infractiuni violente: crima, viol,...

- Nicolae Stan, un roman in varsta de 37 de ani, si-a petrecut aproape trei ani din viata intr-o inchisoare din Spania pentru o crima pe care n-a comis-o. Adevaratul ucigas este inca liber!

- Patru barbati fara adapost au fost batuti pana la moarte, vineri seara, iar un alt cincilea a fost ranit grav. Atacul a avut loc in zona Chinatown din sudul Manhattanului, noteaza BBC. Poliția l-a arestat pe presupusul autor al acestor agresiuni, un barbat de 24 de ani care traia tot pe strazi. Ucigașul…

- Dupa 20 de ore de la disparitie, suspectul a fost gasit in apropierea casei sale V. S. Una dintre cele mai șocante crime petrecute in ultimii ani in județul Prahova a lasat fara cuvinte intreaga comunitate din Șotrile, o localitate de deal aflata in apropiere de municipiul Campina. Sambata dupa-amiaza,…

- Oamenii legii sunt în alerta. Un barbat suspectat de o crima odioasa în județul Prahova este de negasit, dupa 24 de ore. Polițiștii l-au dat în urmarire generala. Victima este o tânara de 17 ani din satul Rudari.

- O fetița alba, in varsta de 11 ani, din Statele Unite a fost arestata și, ulterior, acuzata de "crima motivata de ura", dupa ce a adus "injurii rasiale" și a lovit o colega de culoare, in varsta de 10 ani, informeaza CNN, citat de digi24.ro.

- Poliția a anunțat ca olandezul care a ucis-o pe fetița de 11 ani din Dambovița a comis crima in primele 30 de minute de la rapire! Prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Dambovița a declarat, duminica, ca anchetatorii au un cerc de suspecți in cazul morții fetei de 11 ani din Dambovița,…