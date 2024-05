Stiri pe aceeasi tema

- Irina Fodor, in varsta de 36 de ani, și-a facut o schimbare de look uimitoare la Neatza cu Razvan și Dani! Soția lui Razvan Fodor i-a surprins pe toți cu decizia ei, mai ales ca cei care o cunosc nu au mai vazut-o in așa ipostaza indrazneata.In cadrul ediției de astazi de la Neatza cu Razvan și Dani,…

- Adriana Bahmuțeanu și-a sarbatorit ziua de naștere, caci a schimbat prefixul și și-a dorit ceva diferit. A implinit 50 de ani și a plecat impreuna cu familia in Spania. Vedeta spune ca și-a dorit o vacanța și a sarbatorit și Paștele tradițional, chiar daca era departe de casa.

- Rumer Willisa dezvaluit ca actorul in varsta de 69 de ani are o stare de spirit buna. „El este minunat. Da, se simte bine", a declarat pentru Fox News Digital actrita in varsta de 35 de ani, scrie contactmusic.com. Ce este demența frontotemporala, boala de care sufera Bruce Willis. Efectele sunt ireversibile…

- Paris Hilton și-a sarbatorit ziua de naștere, caci a implinit 43 de ani. A organizat o mare petrecere de la care nu a lipsit nici Anastasia Soare. „Regina sprancenelor” are o relație apropiata cu vedetele de la Hollywood și a fost alaturi de Paris Hilton, de ziua ei de naștere.

- Pepe se mandrește cu familia lui, iar de curand, artistul a avut motiv de sarbatoare. Tatal lui, Ion Pascu, a implinit ieri 75 de ani. Cum a fost vorba de un moment special, cantarețul nu a ratat momentul pentru a-și exprima public iubirea pentru parintele lui.

- In weekend, Liviu Varciu, actorul din serialul “Bravo, tata!”, și-a serbat ziua de naștere alaturi de cei dragi. Vedeta a marturisit intr-un Insta Story ce cadou și-ar fi dorit sa primeasca.

- Zi de sarbatoare in familia gabrielei Cristea! Celebra prezentatoare TV i-a organizat o petrecere de basm fetiței sale! Iris a implinit varsta de 5 ani și a fost inconjurata de prietenii și familia ei. Gabriela Cristea a pregatit o mulțime de surprize pentru Iris!

- Gina Pistol și Smiley radiaza de fericire de cand au devenit parinți și sunt topiți la propriu dupa micuța lor fetița. Cei doi și-au sarbatorit, de curand, fiica. Micuța Josephine a implinit 3 ani. iata mesajul emoționant postat de cei doi parinți!