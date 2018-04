La cateva ore dupa ce Laurențiu Reghecampf a pașit pe pamant romanesc, el a fost urmat de cumnata lui din America. In aceasta seara, Anca, sora cea mare a Anamariei Prodan, a ajuns in Romania. De la aeroport, ea a mers direct la Capela Cimitirului Bellu, unde se afla coșciugul cu trupul neinsuflețit al mamei […] The post Anca, fiica Ionelei Prodan, a ajuns langa sicriul cu trupul neinsuflețit al mamei sale appeared first on Cancan.ro .