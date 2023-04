Nunta cu fast in familia Las fierbinți. Actrița Anca Dumitra, cea care o interpreteaza pe Geanina in faimosul serial, s-a casatorit religios, in secret, cu alesul inimii ei, Manfred Spendier, un barbat cu 11 ani mai in varsta. Unde a avut loc evenimentul și cum a aratat rochia de mireasa a vedetei.