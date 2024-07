Anca Dumitra, pe ultima sută de metri cu sarcina. Cum se simte actrița din Las Fierbinți. „Am fost sfătuită și de medicul meu” Anca Dumitra, Geanina din Las Fierbinți, și soțul ei, Manfred Spendier, se pregatesc sa devina in curand parinti. Actrița de la Pro Tv este insarcinata cu primul copil și așteapta cu nerabdare marele moment. Anca nu a decis daca va naște natural sau prin cezariana și inca mai discuta cu medicii aceste aspecte. Vedeta a postat pe contul de socializare, imagini in care iși expune mandra sarcina avansata.Anca Dumitra nu știe exact cand va naște și nu s-a hotarat daca face asta pe cale naturala sau prin cezariana.„E destul de relativ cat de curand voi naște. Tot ce imi doresc este sa vina la termen,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

