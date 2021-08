Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Senatului, Anca Dragu, a participat vineri la primul atelier de accesibilitate dedicat persoanelor cu dizabilitati organizat la Bistrita in cadrul evenimentului cultural "Povestea vinului pe pasajele Bistritei" de catre intreprinderea sociala Inclusive Access si asociatia Alfabetul Scripor,…

- Bistritenii de la Asociatia Mocanita Transilvaniei, impreuna cu Asociatia Alfabetul Scripor si intreprinderea sociala Inclusive Access, promoveaza dreptul fundamental la accesibilitate pentru persoanele cu dizabilitati . Vineri 20 august, de la ora 17:30, pe pasajele Bistritei va avea loc un prim eveniment…

- Persoanele cu nevoi speciale sint nevoite sa se reprofileze, dupa ce sint incadrate in grad de dizabilitate, dar o buna parte a acestor oameni nu pot obține o noua profesie, intrucit instituția de invațamint la care aspira se afla departe de domiciliul lor, iar deplasarea in scaun cu rotile la distanțe…

- Ministrul Sanatații a precizat in aceasta seara, intr-o emisiune TV, ca aceasta este doar o varianta de lucru, “cea mai simpla de aplicat”, subliniind ca nu s-a ajuns inca la o decizie in acest sens in interiorul coaliție de guvernare.Potrivit Ioanei Mihaila, toate ipotezele de lucru dezbatute pana…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea potrivit careia persoanele care se vaccineaza impotriva COVID-19 beneficiaza, la cerere, de cate o zi libera platita, care nu se include in durata concediului de odihna, pentru fiecare doza de vaccin efectuata. Legea prevede ca persoanele care se…

- Kaufland Romania a lansat anul acesta o provocare inedita pasionaților de IT, Accessibility Hackathon, primul hackathon social din Romania, invitandu-i pe aceștia sa contribuie la crearea unor soluții care sa ajute, in mod real, persoanele cu dizabilitați la locul de munca sau in procesul de aplicare.…

- Președinta Senatului, Anca Dragu, a discutat cu președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, și cu prefectul Iulian Cimpoeșu despre legea turismului. Prezenta al Suceava, doamna Dragu a declarat: ”Este una dintre problemele pe care Suceava le vede ca prioritate in a fi deblocate. Legea turismului…