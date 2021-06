Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a declarat vineri ca, in primul trimestru al anului 2021, Romania a inregistrat cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana si ca aceasta reprezinta un argument puternic in favoarea faptului ca "economia este pregatita sa absoarba mai multe investitii".…

- Presedintii Senatului si Camerei Deputatilor, Anca Dragu si Ludovic Orban, s-au intalnit, miercuri, cu președintele Israelului, Reuven Rivlin. In cadrul intrevederii, cei trei oficiali au abordat teme ce țin de cooperarea bilaterala in plan politic, economic-sectorial, cu precadere in domeniul cercetarii…

- ​695 de angajați din Senat primesc în prezent așa numitul spor de antena - 15% din salariul de baza - pe motiv ca ar fi expuși la câmpuri electromagnetice (CEM) peste valorile legale, generate de echipamentele de munca din instituție, a precizat conducerea Senatului pentru HotNews.ro. Masuratorile…

- Ministerul Muncii anunta ca nu doreste eliminarea pensionarii anticipate si subliniaza ca stagiul minim de cotizare este de 15 ani, iar stagiul complet este de 35 de ani, informeaza News.ro. Precizarile ministerului vin in contextul in care PSD a acuzat guvernul Citu ca vrea sa elimine pensionarea anticipata…

- Actuala legislație nu protejeaza suficient de bine românii care lucreaza în strainatate, cei mai expuși riscurilor fiind lucratorii sezonieri, considera Ministerul Muncii, inițiatorul unei ordonanțe de urgența privind modificarea Legii 156/2000. Actul normativ va fi discutat în ședința…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a declarat ca formatiunea din care face parte, USR PLUS, isi doreste sa construiasca si sa implementeze programul de guvernare actual fara sa existe fragmentari in guvernare. Ea a dat ca exemplu guvernul condus de Adrian Nastase, de la inceputul anilor 2000, care…

- Politic Senatorul PSD Danuț Cristescu susține un proiect de lege pentru introducerea unui nou tip de pensie – pensia moștenita aprilie 16, 2021 11:07 Moștenitorii legali ar putea primi, pentru o perioada de doi ani, pensia integrala a persoanei decedate, dupa care ar continua sa primeasca pensia…