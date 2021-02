Anca Dragu, planuri mari în mandatul său. Președintele Senatului vrea eliminarea legilor adoptate tacit Președintele Senatului, Anca Dragu, a declarat luni la deschiderea primei sesiuni ordinare, ca un procent de 40% din proiectele de lege din legislatura trecuta au fost adoptate tacit, Senatul fiind in calitate de prima camera sesizata. Ea a spus ca s-a muncit in proporție de 65% in Parlamentul anterior. „Am mentionat acest aspect, dat fiind ca in legislatura precedenta 40% din proiectele de lege si propuneri legislative adoptate de Senat in calitate de prima camera au fost adoptate tacit, in lipsa unei dezbateri, legi importante, cum ar fi legile din domeniul Justitiei. Mai exact, din 2.051 de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

