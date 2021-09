Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, considera ca premierul Florin Citu ii cere demisia pentru ca a promis aceasta funcție altcuiva. Potrivit acesteia, avand in vedere decizia Curtii Constitutionale referitoare la motiunea de cenzura a USR PLUS si AUR, tocmai premierul ar trebui sa demisioneze.

- Politicianul USR PLUS aflat in postura de al doilea om in stat a reacționat tranșant la adresa actualului premier, pe care formațiunea din care face parte Anca Dragu a anunțat in numeroase randuri deja ca il vor plecat de la Palatul Victoria. Pe fondul unei declarații venite din direcția lui Florin…

- Președinta Senatului, Anca Dragu, a declarat miercuri, 29 septembrie, la Palatul Parlamentului, ca, ținand cont de declarațiile parților implicate și de situația politica, moțiunea de cenzura depusa de PSD, care va fi votata pe 5 octombrie, va trece, iar Guvernul Cițu va pica.„Așa cum arata acum situația…

- Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au decis ca motiunea de cenzura a PSD intitulata „Stop saraciei, scumpirilor si penalilor! Jos Guvernul Citu” sa fie citita intr-un plen reunit joi si votata in cel de martea viitoare. Anca Dragu, președintele Senatului, l-a…

- Sesizarea premierului Florin Cițu privind conflictul constituțional referitor la moțiunea de cenzura va fi dezbatuta de Curtea Constituționala pe 28 septembrie. Sesizarea Guvernului in privința moțiunii de cenzura depuse de USR PLUS și AUR va fi dezbatuta de judecatorii constituționali in ședința din…

- Durata maxima cu privire la asigurarea unui interimar la ministere este de 45 de zile, a declarat miercuri presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, referindu-se la demersul presedintelui Senatului, Anca Dragu, care a sesizat Curtea Constitutionala asupra unui conflict juridic de natura constitutionala.…

- Primul ministru Florin Cîtu a postat pe contul personal de Instagram un videoclip din filmul „Superman Returns”, în care fața eroului principal( Brandon Routh) e înlocuita cu a sa. În postare, premierul a însoțit fotografia cu textul „Tehnologia asta”…

- Daca decizia Curtii Constitutionale va da dreptate Guvernului, în cazul presupusului conflict instituțional cu Parlamentul pe tema moțiunii de cenzura depusa de USR-PLUS și AUR, atunci premierul Cîțu va cere demisia presedintelui Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, si a presedintelui Senatului,…