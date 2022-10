„Taxele locale – impozitul pe proprietate – va creste. Ca dovada, Ministerul Finantelor a facut o estimare de un plus de venituri de 2,8 miliarde de lei pentru 2023 din aceasta crestere de impozite pe locuinte. In ceea ce priveste PNRR, nu scrie in PNRR ca din 2023 trebuie sa creasca taxele locale din pix cu 50%. PNRR spune ca trebuie sa se faca o analiza si un nou model de impozitare, astfel incat impozitul pe locuinte sa fie mai bine corelat cu valoarea proprietatii. Dar acest lucru se va face progresiv, se va face treptat, gradual, se va face pana in 2025-2026. Abia ieri au fost discutii…