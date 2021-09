Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Anca Dragu (USR PLUS), a declarat marti ca deocamdata ramane in functie pentru ca in absenta sa parcursul motiunii de cenzura „ar fi si mai greu”. Referindu-se la o eventuala demisie, asemenea colegilor sai ministri din USR PLUS, Anca Dragu a spus: „In acest moment nu s-a refacut…

- Președintele Senatului, Anca Dragu, a spus, marți, ca nu va demisiona deocamdata, din funcție. „Nu vreau sa par ipocrita, dar daca aș elibera aceasta funcție, daca nu aș fi aici, cu siguranța parcursul...

- Premierul interimar, Aureliu Ciocoi, a anunțat ce funcție va deține, dupa ce va pleca de la interimatul șefiei de Executiv. Oficialul a spus ca va reveni la cariera sa diplomatica. „Eu, fiind diplomat de cariera, voi reveni la Ministerul Afacerilor Externe. Voi deține funcția de Ambasador…

- Solicitarea a fost facuta de Comisia de la Veneția. Președintele Senatului, Anca Dragu, a declarat ca a primit o scrisoare de la Comisie prin care se cer lamuriri suplimentare in acest sens, dar susține ca documentul nu ar critica decizia: De fapt, comisia spune ca are informații ca va fi demis Avocatul…

- Senatorul PSD Lucian Romașcanu, fost ministru al Culturii in Guvernul Tudose, a citit miercuri in Parlament textul moțiunii de cenzura. Președintele Senatului, Anca Dragu, a anunțat ca documentul va fi supus votului marțea viitoare. „Ați distrus firmele romanești și ați transformat țara in amanet. Creșterile…

- Comisia de la Venetia a cerut explicatii presedintilor Camerelor, Anca Dragu si Lucovic Orban, in legatura cu revocarea lui Renate Weber din postul de Avocat al Poporului, intr-o scrisoare transmisa la o zi de la votul din Parlament pe aceasta tema.

- Ludovic Orban a declarat sambata, la Botoșani, ca in ciuda competiției interne pentru conducere PNL, exista cooperare intre el și premierul Florin Cițu. Intrebat daca prim-ministrul il mai asculta, in contextul in care candideaza la randul sau pentru funcția de președinte PNL, Ludovic Orban a raspuns.…