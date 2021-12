Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al Senatului, Anca Dragu, a oferit un exemplu clasic de abuz in funcție. Intreaga familie Dragu a plecat, in Franța, folosit resursele Senatului Romaniei, in ceea ce se dorea o delegație oficiala, dar care a fost, de fapt, o vacanța in toata regula. Citește și: DOCUMENT |…

- Reprezentanții Uniunii Salvați Romania au decis sa atace la Curtea Constituționala hotararea de revocare a Ancai Dragu din funcția de președinte al Senatului. „Din nou, dupa ani de lupta impotriva PSD, acum suntem nevoiți sa ne aparam instituțiile democrației romane de asaltul hoților și incompetenților.…