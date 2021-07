Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a afirmat, marti seara, ca ”exista o ambiguitate in legea privind functionarea Avocatului Poporului” si va aloca timp si resurse pentru a remedia aceste deficiente. ”Trebuie sa fie ceva clarificari in lege”, a afirmat Dragu, precizand ca este vorba despre responsabilitatile…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a declarat ca nu are niciun fel de emotii ca motiunea de cenzura initiata de parlamentarii PSD, care se va dezbate si vota marti in plenul reunit al Parlamentului, ar putea trece, motivand ca actuala Coalitie "functioneaza" si este "puternica". "Nu am absolut…

- Solicitarea a fost facuta de Comisia de la Veneția. Președintele Senatului, Anca Dragu, a declarat ca a primit o scrisoare de la Comisie prin care se cer lamuriri suplimentare in acest sens, dar susține ca documentul nu ar critica decizia: De fapt, comisia spune ca are informații ca va fi demis Avocatul…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a declarat ca a primit in prima parte a zilei de miercuri scrisoarea Comisiei de la Venetia in care se cer clarificari despre revocarea din functie a Avocatului Poporului. "Comisia de la Venetia nu critica. Este vorba despre o scrisoare pe care eu am primit-o…

- Taximetristii au castigat "o batalie" cu Primaria Constanta, cu privire la numarul de masini Ionut Rusu, viceprimarul Constantei, a punctat ca nu vor scadea sub 1600 de masini conform noului Regulament De altfel, cearta a pornit cu privire la amplasarea de toalete publice in apropriere de principalele…

- Parlamentul a respins, marti, rapoartele de activitate ale Societatii Romane de Radiodifuziune pe anii 2017, 2018 si 2019. S-au inregistrat 168 voturi "pentru" si 247 "impotriva" la raportul pe 2019, 174 voturi "pentru" si 242 "impotriva" in cazul raportului pe 2018 si 176 voturi "pentru"…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a declarat ca in USR PLUS nu exista disensiuni, iar Ministerul Sanatatii este normal sa fie condus de un membru PLUS. Dragu a declarat ca Vlad Voiculescu are viitor in politica deoarece este un tip muncitor, devotat si se gandeste la binele general. ”Nu…