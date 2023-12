Stiri pe aceeasi tema

- 12:55// Fostul ministru roman de Finanțe, Anca Dragu, propusa de Parlament pentru postul de președinte al Bancii Naționale a Moldovei, a primit cetațenia moldoveneasca. Informația a fost confirmata de purtatorul de cuvint al PAS, Adriana Vlas. 12:33// O situație neașteptata in cadrul sistemului bancar…

