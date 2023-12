Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul Bancii Nationale a Republicii Moldova, Anca Dragu, afirma, marti seara, ca, dupa 27 de ani de activitate profesionala, revine in sistemul bancar si va avea ocazia sa contribuie la accelerarea parcursului european al Moldovei, noteaza news.ro.”Dupa 27 de ani de activitate profesionala,…

- Numita guvernator al Bancii Naționale a Moldovei, Anca Dragu a fost aleasa, vineri, in aceasta funcție, dupa ce 58 de parlamentari de la Chișinau au votat pentru ea. La intrebarea adresata celor de la USR daca Maia Sandu prezidențiabil USR sta in picioare, raspunsul a fost evitat, dar aflam in schimb…

- Anca Dragu este noul guvernator al Bancii Naționale a Republicii Moldova. A fost votata vineri seara de Parlamentul de la Chișinau. Anca Dragu a fost ministru al Finanțelor și președinte al Senatului Romaniei. De asemenea, a lucrat mai mult de 15 ani in cadrul Bancii Nationale a Romaniei si Fondului…

- Propunerea privind numirea Ancai Dragu in funcția de guvernator al Bancii Naționale a Moldovei (BNM) urmeaza sa fie supusa votului in cadrul ședinței de vineri a Parlamentului, dupa ce Octavian Armașu a fost demis din aceasta funcție de parlamentari, anunța deputatul partidului Puterii.

- Fostul președinte al Senatului, Anca Dragu (USR), va fi propusa in funcția de guvernator al Bancii Naționale a Moldovei, dupa ce Octavian Armașu a fost demis de Parlament. Anunțul a fost facut de președintele Comisiei Economiei, Buget și Finanțe, Radu Marian, pe pagina sa de Facebook, conform stiripesurse.md.Potrivit…

- Noua Strategie de Securitate Naționala a Republicii Moldova, elaborata sub mandatul președintei Maia Sandu, a fost aprobata de Parlamentul de la Chișinau. Noul document arata ca Republica Moldova va extinde parteneriatele sale strategice cu UE, Romania, SUA și NATO. Strategia aprobata la Chișinau subliniaza…

- Presedinta Republicii Moldova Maia Sandu a salutat sambata, 16 decembrie, adoptarea de catre parlament a unei noi strategii de securitate nationala, prima dupa 12 ani, care solicita ancorarea tarii alaturi de aliatii sai occidentali si identifica Rusia drept o amenintare, relateaza agenția Reuters,…

- Fondul Monetar Internațional (FMI) și autoritațile Republicii Moldova au ajuns la un acord la nivel de experți privind politicile necesare pentru finalizarea celei de-a patra evaluari a programului susținut de Mecanismul extins de creditare și Mecanismul de finanțare extinsa, precum și privind un nou…