Aproape 350 de persoane s-au vaccinat impotriva Covid in perioada 19-25 decembrie, arata datele publicate marți de Institutul Național de Sanatate Publica.

Un barbat in varsta de 55 de ani este cercetat de politistii din Botosani dupa ce si-a agresat fosta concubina si pe doi dintre copiii sai, el avand emis un ordin de protectie din luna noiembrie, informeaza News.ro.

Compania Naționala Poșta Romana a inaugurat luni la Chișinau prima subsidiara externa, noteaza mediafax.

Un șacal a fost gasit prins in gardul unei gospodarii din Delta Dunarii. Primarul comunei Crisan, Silviu Rahau, vrea sa traga un nou semnal de alarma legat de prezența din ce in ce mai frecventa a șacalilor in gospodarii, scrie Mediafax.

Fosta mare jucatoare Ecaterina Ciortan a incetat din viata, luni, la varsta de 82 de ani, a anuntat, marti, Federatia Romana de Baschet pe site-ul sau oficial, anunța Agerpres.

„Guvernul de securiști socialiști" ar fi introdus o noua taxa prin OUG, „taxa pe soare", iar USR cere stoparea publicarii in Monitorul Oficial și refacerea ordonanței, potrivit unui comunicat al formațiunii.

Intr-o declarație de luni de pe site-ul sau, gruparea militanta kurda PKK a negat implicarea in atacul cu bomba de duminica de la Istanbul, mentionand ca nu ataca civili.

Guvernul Ciuca se pregatește sa renunțe la plafonul de 400 de lei/ metru cub de lemne de foc, impus prin OUG la inceputul lunii octombrie.