Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca va gazdui joi o runda de consultari (in format hibrid) a miniștrilor afacerilor externe ai statelor din Formatul București 9 (B9) cu ministrul francez pentru Europa și afaceri externe, Jean-Yves Le Drian, aflat in vizita la București. Din Formatul B9 fac parte…

- Marea Britanie ia în considerare trimiterea de sute de militari în Europa de Est înainte de o posibila invadare a Ucrainei de catre Rusia, relateaza The Telegraph, citând surse, scrie Reuters. Surse guvernamentale au confirmat ca se poarta ”discuții foarte avansate”…

- Președintele PNL, Florin Cițu, a spus, marți, ca este ingrijorat de faptul ca inflația este din ce in ce mai mare și cere explicații d ela Ministerul Finanțelor cu privire la imprumuturile care se fac și la direcția in care merge Romania. "Sunt elemente importante, ar trebui sa vina soluții…

- ”Majorarea dobanzilor la care se imprumuta statul inseamna pierderea increderii in stat ca isi va putea plati datoriile pe viitor sau este o intelegere intre reprezentanti ai statului si banci?”, este intrebarea pusa de fostul premier. Alte doua intrebari ale liderului PNL sunt: ”Cresterea preturilor…

- Un numar de 270 politisti, inspectori vamali si fiscali, reprezentanti ai Ministerului Public, experti ai DLAF, din Romania, Bulgaria si Ungaria, s-au specializat in combaterea fraudelor cu achizitii intracomunitare care afecteaza bugetul UE, printr-un proiect implementat de Inspectoratul de Politie…

- Mircea Cosea, analist economic, a tras mai multe concluzii privind situatia "grava" din energie in Romania, inainte de sedinta coalitiei de guvernare. Acesta spune ca "pachetul de masuri trebuia luat din timp". Intrebat cum vede declaratiile facute cu privire la masuri in domeniul energiei, pentru a…

- Via Carpatia cuprinde retele de infrastructura rutiera din sapte state: pleaca din Lituania ajunge in Polonia, trece prin Slovacia, Ungaria, Romania, Bulgaria si Grecia. Via Carpatia este un plan transnational de constructie de autostrazi. La el au aderat Lituania, Polonia, Slovacia si Ungaria in 2006.…

- Președintele SUA Joe Biden va avea consultari prin videoconferința, joi, cu președintele Klaus Iohannis și liderii celorlalte state aliate est-europene din cadrul formatului București 9, potrivit Calea Europeana. Principala tema de discuție este convorbirea pe care a avut-o cu președintele rus Vladimir…