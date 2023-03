Stiri pe aceeasi tema

- Petre Daea vine cu vești bune. Ministrul Agriculturii anunța ca banii europeni care au ajuns la fermieri pana la acesta data depasesc 1,56 miliarde de euro. “In fiecare an noi producem in tara in jur de 3 miliarde (euro n.r.), iar pana la aceasta data am adus in Romania 1,56 de miliarde de euro. Sunt…

- Politic Florin Piper-Savu, deputat PSD de Teleorman, despre PNRR-ul Romaniei februarie 22, 2023 10:27 PNNR-ul Romaniei este construit pe mai multe ținte, obiective și reforme, decat planuri adoptate de catre alte state membre, pentru ca la momentul elaborarii, Guvernul Cițu s-a angajat la multe obiective,…

- Direcția Generala Mobilitate și Transport a Comisiei Europene a transmis reprezentantului permanent adjunct al Reprezentanței permanente a Romaniei pe langa UE, Clara Stanciu, ca la Comisia Europeana s-a primit o ”solicitare oficiala din partea Ucrainei de a adapta caile navigabile interioare pe Dunare…

- Evaluarea riscurilor la nivel național a demonstrat faptul ca in Romania practic intregul teritoriu național se afla sub incidența unuia sau mai multor tipuri de dezastre, fapt ce face ca expunerea populației sa fie una dintre cele mai ridicate in Uniunea Europeana.CAT NE COSTA UN CUTREMUR PRECUM CEL…

- ”Inainte de sedinta de Guvern am primit de la Comisia Nationala de Prognoza datele referitoare la valoarea nominala a PIB-ului in anul 2022. Cresterea acestuia este una semnificativa si aici doresc sa subliniez ca in comparatie cu anul 2021 avem o crestere in valoare nominala a PIB-ului de aproximativ…

- Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) le cere companiilor sa respecte, incepand cu 3 ianuarie 2023, prevederi legale care exista de cațiva ani privind publicitatea la jocuri de noroc: sa nu mai apara in reclamele stradale, pe internet și la TV anunțuri despre premiile in bani și bunuri. Industria…

- La nivelul Guvernului nu exista nicio abordare care sa vizeze un boicot sau un alt tip de actiune in urma votului exprimat de Austria in cadrul Consiliului JAI, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru. „La nivelul Guvernului Romaniei nu exista nicio intentie, nicio abordare…

- Adrian Caciu a fost intrebat, sambata, la emisiunea Insider Politic, despre o declaratie a fostului premier Florin Citu, care a afirmat ca in acest an ministerul de Finante a platit o dobanda medie de 7,2% pentru imprumuturi, in timp ce guvernele liberale, in 2021, au platit in medie o dobanza de 3,3%.…