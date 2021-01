Anca Dragu: Antisemitismul, xenofobia şi rasismul reprezintă pericole de actualitate Antisemitismul, xenofobia si rasismul reprezinta pericole de actualitate, care trebuie contracarate ferm de catre societate, a afirmat joi presedintele Senatului, Anca Dragu, cu prilejul comemorarii a 80 de ani de la Pogromul antievreiesc de la Bucuresti din ianuarie 1941. "Omagiem astazi memoria victimelor Pogromului de la Bucuresti, o insiruire de persecutii si atrocitati la adresa populatiei evreiesti. Acum 80 de ani, atmosfera incarcata de un climat puternic antisemit si instabilitate a sistemului politic la acea vreme au culminat cu o serie de actiuni de o violenta extrema", a afirmat Anca… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

