- Presedintele Senatului, Anca Dragu, membru USRPLUS, spune ca, dupa noile reguli negociate in coalitia de guvernare, decizia remanierii nu va mai apartine strict premierului, ci se va face de comun acord cu cei din coalitie.

- Coalitia functioneaza pe principiul solidaritatii si colegialitatii, iar premierul va revoca un ministru dupa informarea prealabila a formatiunii care l-a propus pe ministru, pe baza unor argumente si dupa o dezbatere in coalitie, se precizeaza in actul aditional la Acordul de guvernare incheiat marti…

- Dupa prima runda de discuții, liderii Coaliției reiau discuțiile marți dupa-amiaza. Zgârciți în declarații, Dan Barna și Kelemen Hunor au anunțat, la finalul primei întâlniri, ca partidele și-au pus opțiunile pe masa. În spatele ușilor închise, liderii din Coaliție…

- Anca Dragu arunca in aer coaliția de guvernare. Președintele Senatului a facut o declarație care in mod cert nu va trece neobservata in interiorul Executivului. Referindu-se la cel mai bun guvern pe care l-a avut vreodata Romania, Anca Dragu a raspuns fara sa stea pe ganduri: „Cel condus de Adrian Nastase”.…

- „Nu sunt tensiuni in interiorul aliantei USR-PLUS și nici nu am rolul de a face analize și speculații. Nu aș vrea sa comentez șitiri care apar pe surse. Cine vrea sa faca declarații, sa le faca public și sa și le asume. Avem nevoie de oameni curajoși in politica. Decizia de ieri a lui Florin Cițu a…

- Cele cinci confederatii sindicale reprezentative solicita coalitiei aflate la guvernare schimbarea actualului Guvern, deoarece acesta nu are capacitatea de a raspunde asteptarilor cetatenilor si mediului economic, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, presedintele Confederatiei Nationale Sindicale…

- Potrivit Digi24, liderii coaliției s-au intalnit in ședința la Parlament, la care premierul Florin Cițu nu a fost prezent. Acesta se afla la Palatul Victoria, unde are loc o ședința de Guvern. SURSE: Percheziții la zeci de firme și instituții publice apropiate de Darius Valcov Potrivit sursei…