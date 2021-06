Stiri pe aceeasi tema

- PE privind certificatul sau adeverinta electronica verde de calatorie Adina Valean. Foto Agerpres Parlamentul European a adoptat, ieri, pozitia de negociere privind certificatul sau adeverinta electronica verde de calatorie, dupa analizarea mai multor amendamente privind securizarea documentului…

- Adeverința electronica verde sau garanția ca vei putea calatori fara restricții suplimentare anti-COVID in Uniunea Europeana. Ce conține ea, cine o primește și care sunt demersurile pentru a o obține, in continuare. Adeverința electronica verde Comisia Europeana a adoptat ieri, 17 martie, o propunere…

- Sunt prevederile regulamentului propus de Comisia Europeana privind crearea unei adeverințe verzi pentru libera circulație in spațiul european. Pe langa dovada vaccinarii, cetațenii vor mai putea prezenta, fie dovada vindecarii de COVID-19, fie un test negativ, atat PCR cat și rapid antigenic. Prin…

- Acest document a fost propus de Comisia Europeana pentru a facilita libera circulație in interiorul UE, evitand riscurile de raspandire a infectarii cu noul coronavirus. Varianta așa-zisului „pașaport de vaccinare” care ar fi urmat sa fie eliberat doar celor care s-au vaccinat impotriva Covid-19,…

- Comisia Europeana a prezentat propunerea pentru certificatul digital de vaccinare, valabil la nivel comunitar, in incercarea de a impulsiona sectorul turismului, grav afectat de pandemie. Adeverința electronica verde va constitui dovada ca deținatorul a fost vaccinat impotriva COVID-19, a primit un…

- Comisia Europeana a propus ieri crearea unei adeverinte electronice verzi pentru a facilita libera circulatie, in conditii de siguranta, in interiorul UE, in timpul pandemiei de COVID-19, informeaza un comunicat al executivului comunitar, potrivit Agerpres. Adeverinta electronica verde va constitui…

- Cum sa intri in posesia unei adeverințe electronice verzi și care este modul prin care sa o utilizezi corect? Iata toate datele de care ai nevoie și ghidul pas cu pas pentru folosirea sa! Detalii despre adeverința electronica verde CNCAV a precizat care sunt pașii pentru obținerea unei adeverințe electronice…

- CNCAV a precizat cum se va obține adeverința electronica verde, care va facilita libera circulație in interiorul UE pe perioade pandemiei de coronavirus, atunci cand ea va fi disponibila. „Certificatul verde” a fost prezentat astazi de Comisia Europeana și va fi emis de autoritațile naționale, prin…