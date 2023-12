Anca Dragu a dat lovitura! A fost votată în funcția de guvernator al Băncii Naționale a Republicii Moldova Anca Dragu a dat lovitura! A fost votata in funcția de guvernator al Bancii Naționale a Republicii Moldova Fostul ministru al Finanțelor din Romania și ex-președintele Senatului de la București, Anca Dragu, a fost numita in funcția de guvernator al Bancii Naționale din Moldova. Hotararea a fost votata de 58 de deputați, anunța Mediafax. Fostul ministru al Finanțelor din Romania și ex-președintele Senatului de la București, Anca Dragu, a fost numita in funcția de guvernator al Bancii Naționale din Moldova, anunța deschide.md. Hotararea a fost votata de 58 de deputați a fostde 58 de deputați Anca Dragu,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Banca Naționala a Moldovei are incepind de astazi un nou guvernator. Majoritatea parlamentara a adoptat cu 58 de voturi hotarirea privind numirea Ancai Dragu in funcția de guvernator al BNM, pe un mandat de șapte ani. Deputații Blocului Socialiștilor și Comuniștilor au numit decizia drept una ilegala…

- O situație neașteptata in cadrul sistemului bancar moldovenesc. Astazi, in plenul Parlamentului, va fi propusa pentru funcția de guvernator al Bancii Naționale a Moldovei candidatura Ancai Dragu, cetațeana a Romaniei, care a activat anterior in cadrul Bancii Naționale a Romaniei. Candidata propusa,…

