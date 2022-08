Stiri pe aceeasi tema

- Anca Dinicu are 32 de ani și este una dintre cele mai apreciate actrițe din Romania. Aceasta a povestit recent despre un eveniment din viața ei, nu tocmai placut. Daca pentru majoritatea femeilor cererea in casatorie trebuie sa fie un moment memorabil, pentru vedeta lucrurile au stat altfel. In cadrul…

- Ramona Olaru a fost ceruta in casatorie de Catalin Cazacu in vacanța recenta pe care au petrecut-o in Mykonos. Prezentatoarea de la Antena 1 se mandrește cu bijuteria cu rubin, care nu ar fi costat atat de mult pe cat se vehiculeaza in presa. Intr-un interviu pentru Spynews , Catalin Cazacu a povestit…

- La inceputul lunii august, Gabriela Cristoiu povestea ca trece prin momente de coșmar și ca nu mai are liniște de șase luni, din cauza unei persoane care o terorizeaza cu apeluri și mesaje non stop. Acum, a anunțat ca se marita cu cel despre care spunea ca o harțuiește. A fost ceruta in casatorie și…

- Ministrul agriculturii, Petre Daea, a declarat, miercuri, in cadrul unei ședințe de guvern, ca, dupa recoltarea a 94 % din suprafata cultivata cu grau, Romania nu va avea probleme cu „painea”, existand disponibilitate si pentru export, informeaza News.ro . „Per total, putem spune si va voi prezenta…

- Monica Anghel este, fara indoiala, una dintre cele mai cunoscute artiste din Romania. Are o cariera impresionanta de mai bine de doua decade in industria muzicala și este admirata de milioane de romani. Deși a crescut sub lumina reflectoarelor, prin prisma meseriei sale, Monica Anghel a incercat mereu…

- SUA vor trimite in Romania o intreaga brigada de lupta, in urma deciziei de creștere a prezenței militare americane in țara noastra și in regiunea Marii Negre, anunțata de președintele Joe Biden la summitul NATO de la Madrid. Brigada va opera din Romania prin rotația permanenta a trupelor. SUA mai au…

- 2 total views CONDITIILE DE PARTICIPARE: a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania; b) cunoaste limba romana, scris si vorbit; c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;…

- Relocarea unor companii in Romania, pe fondul contextului actual complicat, poate reprezenta o oportunitate care sa ii incurajeze pe romanii care vor sa revina in tara, afirma presedintele Klaus Iohannis, intr un mesaj adresat duminica, de Ziua Romanilor de Pretutindeni.Ca in fiecare ultima duminica…