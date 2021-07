Prin instalarea la Palatul Victoria a premierului Florin Cițu, cuplul Alina Gorghiu și Lucian Isar a capatat o influența uriașa in PNL, dar mai ales in Guvern. Este arhicunoscut ca Florin Cițu a ajuns parlamentar PNL ca urmare a susținerii Alinei Gorghiu, iar cand Cițu a ajuns premier, partenerul de viața al acesteia, Lucian Isar, a devenit consilierul onorific al primului ministru. Insa, ceea ce se știe mai puțin: Alina Gorghiu este in relații excelente cu fostul ministru PDL al Transporturilor, Anca Boagiu. Practic, Alina Gorghiu și Anca Boagiu au devenit nedesparțite in ultima vreme, fapt pentru…