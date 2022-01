Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea de tenis Anca Alexia Todoni, in varsta de 17 ani, s-a calificat, sambata, in turul doi al probei de simplu junioare de la Australian Open, anunța news.ro. Todoni a trecut in primul tur de australianca Roisin Gilheany, beneficiara unui wild card, scor 6-1, 6-4, in 63 de minute.In…

- Jucatoarea de tenis britanica de origine romana Emma Raducanu (19 ani, 18 WTA) a ratat calificarea in turul al treilea la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, care se desfasoara, in aceasta perioada, la Melbourne. Campioana de la US Open 2021 s-a oprit in turul al doilea, dupa ce…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea s-a calificat in runda a treia a turneului Australian Open, in timp ce Irina Begu a pierdut joi, la Melbourne, in alt meci din turul al doilea al competitiei de Mare Slem. Sorana Cirstea (31 ani, 38 WTA) a obtinut o victorie facila, cu 6-2, 6-4, in fata jucatoarei…

- Jucatoarea romana de tenis Elena-Gabriela Ruse (24 ani, 72 WTA) a ratat calificarea in turul al treilea la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, care se desfasoara, in aceasta perioada, la Melbourne. In runda a doua, romanca a fost invinsa, miercuri, 19 ianuarie, in doua seturi, scor…

- Gabriela Ruse, locul 72 WTA, a fost eliminata, miercuri, in turul al doilea al Australian Open. Ea a fost intrecuta, cu scorul de 6-2, 7-5, de rusoiaca Veronika Kudermetova, lcoul 32 WTA si cap de serie numarul 28, dupa un meci care a durat o ora si 24 de minute, informeaza News.ro. Ruse a…

- Jucatoarea romana Jaqueline Cristian nu a reușit miercuri dimineața sa se califice in turul 3 al Grand Slam-ului de la Melbourne, fiind invinsa in turul secund de americana Madison Keys (51 WTA). Cristian ar putea avansa chiar 10 locuri in clasamentul WTA, dupa prima ei participare la un Grand Slam.…

- Simona Halep a aflat numele adversarei pe care o va întâlni în turul al doilea de la Australian Open 2022, primul Grand Slam al sezonului din tenisul mondial. Calificata în turul al doilea dupa ce a trecut de Magdalena Frech (6-4, 6-3), Simona Halep va lupta în…

- Jucatoarea romana de tenis Elena-Gabriela Ruse (24 ani, 72 WTA) s-a calificat in turul al doilea la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, care se desfasoara, in aceasta perioada, pe terenurile de la Melbourne. In runda inaugurala, luni, 17 ianuarie, romanca a invins-o, in doua seturi,…