- Paul Stanescu, secretar general interimar al PSD, a anunțat ca partidul va depune o moțiune de cenzura la cererea primarilor din partid, astfel incat alegerile locale sa fie organizate de un alt guvern. Declarația a fost facuta in contextul in care mai mulți colegi de partid, printre care Eugen Teodorovici…

- Liviu Dragnea a fost adus, vineri dimineața, din Penitenciarul Rahova, la Direcția Naționala Anticorupție pentru a fi audiat in dosarul Tel Drum, deschis in urma cu patru ani. Așa cum Liviu Dragnea anunța chiar in cadrul interviului acordat Ancai Alexandrescu, a fost citat pentru a i se aduce la cunostinta…

- Fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, a acordat fostei sale colaboratoare, Anca Alexandrescu, acum realizator tv la Realitatea Plus, un interviu prin Skype, lung de cateva ore. Postul tv a difuzat, joi, prima parte a acestui material video. Liviu Dragnea susține ca s-au folosit de el pentru a ataca PSD,…

- Anca Alexandrescu a fost, pentru o perioada de timp, consiliera personala a Vioricai Dancila, cand a fost numita premier al Romaniei de catre Klaus Iohannis. Alexandrescu era omul de incredere al lui Liviu Dragnea, dar Dancila, dupa cateva luni, a decis sa o dea afara, din cauza ca ii raporta tot…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, s-a aratat deranjat de anumite critici aduse de liderul Pro Romania, Victor Ponta, la adresa PSD, partid din care a facut parte. Marcel Ciolacu probabil utia ce critici aduce chiar el partidului, anul trecut, cel puțin in privința alegerii Vioricai Dancila drept…

- Vlad Draghicescu (corespondența speciala) Marți (19 mai), guvernul de la Berlin și Bundesnachrichtendienst (BND, serviciul german de informații externe) au suferit o infrangere de proporții la Curtea Constituționala Federala de la Karlsruhe. Oferind caștig de cauza organizațiilor neguvernamentale, intre…

- In ultimele 24 de ore cele mai multe noi cazuri de infectari au fost inregistrate in Bihor – 93 și Suceava – 70. In continuare cel mai mic numar de pacienți sunt confirmați in Harghita (7), Olt (12) și Buzau (13), conform raportarilor oficiale. Alte județe unde sunt inregistrate multe cazuri de coronavirus…