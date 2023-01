Anca Alexandrescu, noi dezvăluiri despre contractul privatizării Petrom, ținut la secret aproape 20 de ani pentru a ascunde trădarea națională „Ma așteptam sa reacționeze domnul Nastase, pentru ca azi de dimineața am facut o noua postare pe pagina mea de socializare, pornind de la niște afirmații pe care domnia sa le-a facut in mod repetat și la sfarșitul anului trecut, cand s-a redeschis scandalul privatizarii Petrom, și anume despre faptul ca societatea Petrom era in faliment, era plina de datorii, ca nu avea profit și ca nu exista alta soluție. Am spus astazi ca profitul pe care Petromul l-a facut in cei trei ani de dinaintea privatizarii, din 2001, 2002, 2003 și am spus ”Da, domnule Nastase, ați avut dreptate, OMV era in falimnt”… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

