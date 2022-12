Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va proceda in conformitate cu decizia pe care o va lua Curtea Constitutionala cu privire la Legea referitoare la majorarea salariilor primarilor, a declarat, miercuri, premierul Nicolae Ciuca.

- „Avem o OUG prin care vor fi ajustate prețurile la serviciile contractelor sectoriale la serviciile de transport feroviar pentru carbune. Este o masura importanta, fiindca prin aceasta decizie vizam sa menținem și sa controlam prețul la energie și asiguram transportul de carbune in perioada de iarna",…

- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, a declarat, luni, ca PNL doreste continuarea colaborarii in coalitia de guvernare „in termeni de respect, de cooperare loiala” intre cele trei partide, mentionand ca nu trebuie uitat faptul ca liberalii au marit de doua ori pensiile, iar a treia crestere…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, intrebat despre posibila reglementare a pieței de energie, ca statul nu poate continua „la nesfarșit cu subvenționarea prețului la energie”. Jurnalist: Pe scena politica interna de la București se vorbește din nou despre piața reglementata, de la 1 ianuarie. Este…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat duminica seara, 16 octombrie, la Antena 3, ca pensiile ar trebui sa fie majorate cu cel putin 10%. Procentul va fi decis in funcție de bugetul pe 2023, care va fi votat in Parlament, cel mai probabil, in noiembrie. „Ultima discutie pe care am avut-o in coalitie…

- Marius Budai a declarat duminica, 9 octombrie, la RTV, ca procentul de majorare a pensiilor va fi de minimum 10 la suta. „Vrem ca pe viitor sa avem și alte masuri”, a precizat Ministrul PSD al muncii. „Noi, PSD, cand am anunțat planul nostru de masuri, am spus ca cel puțin 10%. In urma unor analize…