- Alina Ceușan și Carmen Grebenișan sunt protagonistele de pe coperta Unica, ediția din luna martie 2020. Cele doua dive glam din online, care in prezent participa la competiția din Filipine, ne-au dezvaluit, in exclusivitate, detalii din culisele Asia Express. Alina Ceușan și Carmen Grebenișan, sarea…

- Deputatul PSD de Arges Catalin Radulescu sustine ca la nivelul PSD Arges s-ar fi folosit atacuri in presa locala, facute de unii dintre social-democrati la adresa contracandidatilor la alegerile interne pentru sefia filialei judetene, dar si ca, in urma cu patru ani, Liviu Dragnea i-ar fi impus sa-l…

- Dezvaluiri de senzație din culisele politicii romanești! Președintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a recunoscut care este cel mai mare regret al sau in anul care sta sa-și inchida ușile, dar și care este cea mai importanta decizie in calitate de lider al ALDE.„Eu am renunțat sa particip la…

- Ministrul Dezvoltarii, Ion Ștefan, susține ca a gasit nu mai puțin de 12 familii in cadrul instituției, iar majoritatea se recomandau fie ca au fost aduși de Sevil Shhaideh, fie direct de Liviu Dragnea. Mai exista o categorie pentru care recomandarea era: ”Eu sunt din Teleorman”.Citește și: SURSE…

- Primul sezon din serialul "Sacrificiul" se apropie de final! Cristina Ciobanasu, actrita din productia difuzata de Antena 1, in fiecare miercuri si joi, a fost invitata in platoul de la Neatza cu Razvan si Dani.

- Fostul ministru PSD al Transporturilor, Lucian Sova, o acuza pe Corina Cretu, fost comisar european, de ipocrizie si nepricepere, dupa ce aceasta a relatat despre o intalnire pe care ar fi avut-o in 2017 si in care ministrul ar fi refuzat discutia despre alocarea de fonduri studiului de fezabilitate…

- Fosta consiliera a lui Liviu Dragnea, Anca Alexandrescu a fost vazuta luni, la Palatul Parlamentului. Conform unor surse din PSD, aceasta încearca sa își faca loc lânga noua conducere a partidului, în special în anturajul președintelui interimar al PSD, Marcel Ciolacu.…