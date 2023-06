Anca Alexandrescu, dezvăluiri-bombă de la negocieri din Coaliție: În PSD există o stare de tensiune. Au fost luate în calcul toate variantele, inclusiv moțiunea de cenzură "Este o situatie extrem de tensionata. Vineri am spus ca exista o stare de panica dupa ce au iesit din nou zeci de mii de profesori in strada. Si PSD si PNL au fost deopotriva ingrijorati de aceasta manifestare si de solidaritatea, precum si de faptul ca profesorii au ramas pe pozitie si nu au cedat. Acum PNL e intr-o situatie mai relaxata decat PSD-ul, avand in vedere ca PSD a refuzat sa prea mandatul, desi au fost voci in PSD care au spus pe 26 mai ca ar fi trebuit facuta rotativa. Faptul ca Ciolacu l-a pus pe Grindeanu mai presus de orice, creaza din nou o stare de tensiune. Au exista voci… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

