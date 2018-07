Stiri pe aceeasi tema

- Loew ramane selecționerul Germaniei și dupa Campionatul Mondial de fotbal Germania 2018 . Joachim Loew va ramane in postul de selectioner al Germaniei, in ciuda eliminarii neasteptate a echipei sale, detinatoarea titlului de campioana a lumii, dupa primul tur al Cupei Mondiale de fotbal 2018, anunta…

- Brazilia a redevenit echipa cu cele mai multe goluri marcate in istoria Cupei Mondiale de fotbal, dupa cele doua goluri marcate in victoria contra Mexicului (2-0), in sferturile de finala ale editiei din Rusia....

- Selectionata de fotbal a Braziliei este considerata favorita la castigarea titlului de campioana a lumii, dupa calificarea in sferturile de finala ale Cupei Mondiale 2018, in urma victoriei cu 2-0, obtinuta in fata reprezentativei Mexicului, luni la Samara, scrie Digi24.ro.

- Asemanarea dintre Juan Carlos Osorio și Anghel Iordanescu. Selecționerul columbian al Mexicului și ”Generalul” sunt la fel de credioncioși. Osorio saruta cu foc amuleta norocoasa pe banca tehnica, la Campionatul Mondial de fotbal Rusia 2018 . Se stie faptul ca Anghel Iordanescu, fostul selectioner al…

- Hirving Lozano, autorul golului pentru selectionata Mexicului in meciul castigat in fata campioanei mondiale en titre, Germania, cu scorul de 1-0 (1-0), duminica, pe stadionul Lujniki din Moscova, in Grupa F a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, informeaza AFP, a declarat ca a fost cea mai frumoasa…

- Cine este gazda Campionatului Mondial de fotbal din 2026. Al 68-lea Congres al FIFA, gazduit miercuri la Moscova, va decide prin vot gazda Cupei Mondiale de fotbal din 2026, urmand sa aleaga intre candidatura Marocului si cea comuna a SUA, Canadei si Mexicului. ACTUALIZARE 13 iunie. SUA, Canada și Mexic…

- Cine este gazda Campionatului Mondial de fotbal din 2026. Al 68-lea Congres al FIFA, gazduit miercuri la Moscova, va decide prin vot gazda Cupei Mondiale de fotbal din 2026, urmand sa aleaga intre candidatura Marocului si cea comuna a SUA, Canadei si Mexicului. Cei 211 membri ai federatiilor nationale…